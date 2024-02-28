Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Бывший завод Volkswagen в Калуге останется в простое на неопределенное время, передает "Интерфакс" со ссылкой на профком АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

В сообщении организации сотрудникам предлагается прийти на завод 1 марта для получения информации о дальнейшем простое предприятия.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша обещал перезапуск завода в течение первого полугодия 2024 года.

В прошлом году концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс".

До 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.