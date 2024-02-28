Директора пермской муниципальной управляющей компании отправили в СИЗО

Свердловский райсуд Перми отправил под стражу директора пермской муниципальной управляющей компании "Городское коммунальное и тепловое хозяйство", 45-летнюю Людмилу Осинцеву до 23 апреля.

Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Напомним, сегодня telegram-канал Ural Mash сообщил, что Осинцеву подозревают в получении взятки почти на 7 млн руб. В сферу деятельности Осинцевой входило обслуживание аварийного жилого фонда и обычных домов, оставшихся без управления. Сообщается, что директор МУПа получала в течение года деньги от директора УК "Эверест" за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов. Однако работы никто не проводил. Всего женщина получила 6,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело.