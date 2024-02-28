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Фото: Накануне.ru

Капитан "Ак Барса" считает "Автомобилист" серьезным соперником

Капитан казанского "Ак Барса" Александр Радулов поделился своими ожиданиями от предстоящей серии 1/8 финала Кубка Гагарина против екатеринбургского "Автомобилиста". По словам нападающего, просто его команде точно не будет.

Напомним, серия до четырех побед стартует в Казани завтра, 29 февраля. Как признался Радулов, "Ак Барс" готовится к серьезному сопернику.

"И в прошлом сезоне, и в этом были тяжелые матчи. "Автомобилист" – хорошая, боевитая команда, будет интересно", - цитирует капитана официальный сайт казанского клуба.

хоккеисты "Автомобилиста"(2023)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Александр Радулов является уроженцем Нижнего Тагила. Однако встреча с уральской командой не будет для него какой-то особенной.

"В плей-офф есть мы, есть соперник и серия до четырех побед. Серия всегда будет принципиальной, вне зависимости от соперника. Либо ты продолжаешь борьбу за Кубок, либо отправляешься отдыхать. Я никогда не играл в Екатеринбурге. Да, родился в Нижнем Тагиле, но это немного другое", - отметил хоккеист.

Напомним, сегодня "Автомобилист" объявил состав на первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина против "Ак Барса".

Теги: Ак Барс, Радулов, матчи, Автомобилист


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