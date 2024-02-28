28 Февраля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Глава "Россетей" посетил модернизированный диспетчерский узел "Челябэнерго"

Глава "Россетей" Андрей Рюмин, находящийся с визитом в Уральском регионе, сегодня встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Сетевая компания намерена направить 3,5 миллиарда рублей на инфраструктурный проекты на Южном Урале, такие перспективы развития электросетевого комплекса были озвучены на этой встрече.

(2024)|Фото: Россети Урал

В программе визита также было посещение диспетчерского пункта Центра управления сетями ПАО "Россети Урал" в Челябинске, который был полностью модернизирован и переоснащен в ходе реконструкции, внедрено современное российское программное обеспечение, позволяющее уменьшить время реагирования на технологические нарушения.  

(2024)|Фото: Россети Урал

Этот пункт управляет сетевой инфраструктурой, включающей более 300 подстанций 35-110 кВ и порядка 8 тыс. км линий электропередачи.

(2024)|Фото: Россети Урал

"Это знаковый объект, который позволит нам быстрее реагировать на аварийные ситуации, соответственно, минимизировать потери, обеспечивать лучшую надежность – это очень важно сегодня, потому что каждый сбой вызывает всегда неудобство для жителей, потребителей, юридических лиц, промышленных предприятий. Поэтому введение Центра управления позволит все эти риски минимизировать. Я очень благодарен "Россетям", Андрею Валерьевичу Рюмину за то, что у нас в регионе такие программы реализуются", – сказал Алексей Текслер.

"Группа "Россети" синхронизирует свои планы с задачами, решаемыми в регионе. Сейчас особое внимание уделяем электроснабжению динамично развивающихся пригородов Челябинска и близлежащих районов. Планируем реконструкцию с увеличением мощности нескольких подстанций. Также традиционно в приоритете находятся проекты, нацеленные на рост надежности магистральных сетей и распределительного комплекса", – отметил Андрей Рюмин.

Напомним, что Рюмин также запустил знаковую подстанцию "Пышма" в Свердловской области.

Теги: Россети Урал, рюмин, текслер


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