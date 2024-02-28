Учеников ростовской школы эвакуировали из-за упавшего беспилотника

В Ростове-на-Дону эвакуировали учеников и персонал школы, во дворе которой нашли беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, прибывшие на место минеры не обнаружили взрывоопасных предметов на БПЛА.

Инцидент произошел в ростовской школе № 54. Территория учебного заведения была оцеплена.

22 февраля силы ПВО сбили над Ростовской областью украинскую зенитную ракету С-200. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.