С марта владельцы Telegram-каналов будут получать 50% доходов от рекламы - Дуров

С марта владельцы Telegram-каналов смогут монетизировать свои охваты с помощью рекламной платформы мессенджера, заявил создатель компании Павел Дуров.

По его словам, каналы генерируют 1 трлн просмотров ежемесячно, монетизируются только 10% этих просмотров.

"В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах", - заявил Дуров.

При этом для вывода средств будут использовать только блокчейн TON. "Мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin. Создатели контента смогут либо обналичить свои токкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов", - добавил Дуров.

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающей российским компаниям и физлицам размещать рекламу в соцсетях иноагентов.