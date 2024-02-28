Приднестровье обратилось к России из-за экономической блокады

Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, пишет РИА Новости.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта. Риск есть на фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2". Миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон.