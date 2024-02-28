В Югре из героев СВО формируют новую элиту

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции высказалась о различных решениях, касающихся жизни в условиях специальной военной операции (СВО). Речь идет о включении в кадровый резерв государственной и муниципальной службы участников спецоперации. Подробнее о том, что стоит за этими действиями, читайте в нашем материале.

Включение в кадровый резерв участников СВО иллюстрируют приверженность Югры курсу президента России – российская элита должна формироваться из тех, кто защищает Родину. Такое решение окружных властей показывает стремление привлечь к принятию решений тех, кто готов работать на результат, не оглядываясь на аппаратные взаимоотношения. Об этом губернатор высказалась во время состоявшейся 26 февраля 2024 г. пресс-конференции.

"Мы приняли такое решение и включили участников СВО в состав тех, кто может принимать участие в конкурсах на замещение должностей государственной и муниципальной службы, предварительно включив в кадровый резерв. Учитывая наши опыт и открытые возможности, упомяну об образовательном проекте "Лидеры изменений Югры", который мы расширяем и для участников СВО, чтобы они, ветераны боевых действий получили максимально широкий спектр возможностей по поиску места работы, профессиональному росту, обеспечению семьи и тому, чтобы принести максимальную пользу Родине. Считаю это актуальным решением", - сказала Комарова.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что озвученное решение – тренд последних двух лет, когда участники спецоперации участвуют в различных сферах жизни страны, в том числе и политической.

"Здесь надо исходить из деловых качеств конкретного человека. Имеет ли он различные навыки для такой работы. Госслужба участника СВО будет влиять на огромную массу жителей, тем более в таком стратегически важном регионе, как Югра. Губернатор будет исходить из этого", - сказал Безделов.

Участие в боевых действиях заставляет по-другому смотреть на взаимовыручку. Поэтому можно говорить о том, что участник спецоперации, став госслужащим, одним из личных качеств будет иметь развитую эмпатию, что приведет к высоким результатам работы.

"Участие в СВО будет дополнительным плюсом при зачислении в кадровый резерв", - сказал Безделов.

Другое принятое властями в этой сфере решение, о котором губернатор сообщила на пресс-конференции, – формирование предложения по изменению закона РФ "О развитии малого и среднего бизнеса". Идея сформулирована по итогам встреч с предпринимателями. Речь идет о признании социальным предприятием субъекта малого и среднего предпринимательства, который осуществляет производство, реализацию, доставку того, что нужно для Минобороны. Если инициатива Югры будет поддержана, работающие на задачи военного ведомства предприятия и предприниматели смогут получать поддержку как социальный бизнес. Александр Безделов считает такое решение полезным.

"Решение дает возможности Минобороны закрывать свои потребности через региональную промышленность, а не импорт, которого ранее было много. Чем больше выбор подрядчиков, поставщиков, тем лучше для всех, в том числе и Минобороны. Признание таких предприятий социальными положительно отразится на их работе", - сказал Безделов.

В Югре – одни из лучших в России условия поддержки тех, кто решил заключить контракт и отправиться в зону СВО. При заключении контракта бойцам выдается рюкзак с предметами первой необходимости, одеждой. Гарантировано денежное вознаграждение: при подписании контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тыс. руб. (единовременная региональная выплата 400 тыс. руб. при заключении контракта, 150 тыс. руб. от правительства региона за первые два месяца службы, 195 тыс. руб. – выплата Минобороны РФ). Далее выплачивается 150 тыс. руб. за каждые последующие два месяца службы, а также 100 тыс. руб. по окончании контракта.

По запросам командиров воинских частей, в которых несут службу югорчане, правительство автономного округа, в том числе с привлечением внебюджетных средств, обеспечивает приобретение и поставку техники, материально-технических, транспортных и лекарственных средств, обмундирования, строительных материалов. Так, в числе приобретаемой по заявкам командиров воинских частей техники противодронные ружья, FPV-дроны, оптоэлектронные устройства, дроны и комплектующие к ним, комплексы защиты от малых беспилотных летающих аппаратов и другое. Все закупаемое оборудование и техника адресно доставляется в зону проведения СВО.

Помимо гарантированной финансовой поддержки, участники СВО и члены их семей в Югре получают медицинскую, юридическую и психологическую помощь. За каждой семьей военнослужащего закреплен социальный координатор, а также разработан социальный паспорт, включающий индивидуальный маршрут сопровождения, где учитываются все потребности семьи вплоть до проведения ремонта или доставки ребенка в детский сад.