Главу Пышминского округа отправили в отставку после обвинений в коррупции

Главу Пышминского городского округа Виктора Соколова отправили в отставку в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий выявлены обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении главой Пышминского городского округа требований антикоррупционного законодательства. В частности, глава муниципалитета, в нарушение требований статей 1, 9, 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", не принял мер к урегулированию конфликта интересов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, согласно муниципальными нормативно-правовыми актами округа, глава местной администрации не получает доплату за работу в выходные, нерабочие и праздничные дни. Несмотря на это, в нарушение законодательства и без согласия гордумы, Соколов издал незаконные распоряжения о привлечении его, как главы муниципального образования, к работе в выходные и праздничные дни. Он также самостоятельно принимал решение о необходимости работы и количестве рабочего времени в выходные и праздники.

В дело вмешалась прокуратура и после проверки внесла представление Соколову с требованием устранить выявленные нарушения. Однако глава округа не согласился с претензиями в свой адрес и обратился в суд для признания представления прокурора незаконным.

Камышловский районный суд встал на сторону прокуратуры и тогда чиновник обратился уже в Свердловский областной суд, но и там не нашел поддержки. Более того, сегодня на заседании думы Пышминского городского округа по результатам рассмотрения представления прокурора Виктор Соколов был удален в отставку в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".