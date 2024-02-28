В Подмосковье школьника убило током во время зарядки телефона

17-летний юноша погиб в Подмосковье от удара током. Тело подростка нашли в квартире его бабушки сегодня утром. ЧП произошло в поселке Зеленый в Старой Купавне.

По предварительным данным, на теле подростка были обнаружены термические ожоги, а в руке – оплавленный мобильный телефон, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Рассматривается версия, согласно которой молодой человек разговаривал по телефону, который в этот момент был подключен к неисправному зарядному устройству.