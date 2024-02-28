В центре Москвы в день оглашения послания президента ограничат движение

В центре Москвы 29 февраля ограничат движение наземного общественного транспорта. Движение будет ограничено с 5 часов утра и "до окончания мероприятия".

По данным департамента транспорта столичной мэрии, в этот период автобусы не будут ходить по улице Варварка.

Маршрут м90 будет укорочен от метро "Беляево" через метро "Новокузнецкая" до улицы Балчуг вместо метро "Лубянка". Автобусы 538 вместо Большого Москворецкого моста и Варварки пойдут через Большой Устьинский мост и Солянку.

В мэрии не уточнили, с проведением какого мероприятия связаны ограничения, но известно, что завтра в полдень по Москве президент России Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию. Обычно это мероприятие проходит в Манеже.