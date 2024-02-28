МИД: Россия внимательно следит за военными приготовлениями ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России.

"С подачи высшего военного руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание", - цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что будет дан адекватный ответ "на все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла".

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Якобы конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине.

В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.