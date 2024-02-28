В Перми суд оштрафовал женщину за ЛГБТ* флаг

В Индустриальном районном суде Перми оштрафовали пермячку за флаг ЛГБТ*, сообщили Накануне.RU в суде.

Сумма штрафа составила 1 тыс. руб.

По данным суда, девушка разместила флаг организации в оконном проеме дома. Ее действия квалифицированы как публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Вину пермячка признала, однако заявила, что экстремистских убеждений не имела. Флаг у нее будет конфискован и уничтожен. Оплатить штраф женщина должна в течение двух месяцев.

* Запрещенное в России экстремистское движение.