Лайнер "Уральских авиалиний" хотят оставить в Новосибирской области как достопримечательность

Севший в поле под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" хотят оставить в регионе как достопримечательность. С такой инициативой выступил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

Как передают СМИ, Конюк уже обратился к авиаперевозчику с такой идеей, однако тот пока не сообщил ему о своих планах. Чиновник заявил, что трагедии не случилось: самолет благополучно сел и все люди выжили, а само событие стало ассоциироваться с Новосибирской областью.

Олег Конюк заявил, что при согласии Уральских авиалиний" надо будет найти способ транспортировать воздушное судно в Убинку, где оно бы стало достопримечательностью. При этом компания "может снять с самолета все, что ей может потребоваться".

Ранее стало известно, что самолет "Уральских авиалиний", стоящий в поле уже полгода, собираются разобрать и утилизировать. До этого появилась информация, что авиакомпания решила попросить уволиться пилотов, посадивших самолет, однако почти сразу эту новость опроверг сам авиаперевозчик.

Между тем, Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0", рассказав о 15 ошибках в отчете.