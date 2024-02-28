В Екатеринбурге профессор УрФУ отдал свои сбережения мошенникам

В Екатеринбурге профессор-исследователь УрФУ стал жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам более миллиона рублей из своих сбережений.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, профессору через мессенджер позвонил неизвестный и представился "сотрудником сотовой компании". Звонивший заявил о необходимости продления договора услуг связи, а для этого, по словам "специалиста", нужно лично явиться в салон сотовой связи, либо сделать это удаленно прямо сейчас. Профессор согласился на второй вариант.

Мужчине на телефон стали приходить уведомления из мобильного приложения, которые он всякий раз подтверждал. После каждого подтверждения неизвестный перезванивал и успокаивал, озвучивая некие "проценты" продления договора. Затем начали поступать SMS-сообщения от банков с кодами подтверждения, включая банки, где у профессора есть вклады. На это "специалист" невнятно пояснил, что в систему банков приходят "уведомления об изменениях".

Когда сотрудник вуза все же догадался проверить свой счет в банке, то с удивлением обнаружил, что вместо 1,3 млн рублей там осталось всего 2 тысячи. В других банках его заверили, что списания отсутствуют. Профессор обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

В МВД призывают уральцев не переводить деньги на неизвестные счета по указанию "операторов сотовых компаний", "сотрудников банка", "представителей силовых ведомств", "сотрудников госуслуг" или других структур. Нужно немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки.