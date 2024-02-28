На модернизацию ливневки в Астрахани выделили 512 млн рублей

Проекты реконструкции по улицам Харьковская, Бурова и Карла Маркса будут профинансированы за счет средств ФНБ и бюджета Городского округа «Город Астрахань». Завершение работ запланировано до конца 2024 года – об этом астраханским журналистам рассказал зампред правительства Астраханской области, министр строительства и ЖКХ региона Михаил Богомолов. Также глава ведомства рассказал о работе по вывозу бытовых отходов регоператором «ЭкоЦентр», переселении из аварийного жилья и обязанностях управляющих компаний.



Поэтапную реконструкцию ливневой системы проведут на улице Харьковской, Бурова и Карла Маркса. Здесь заменят трубопровод и насосную станцию. Также модернизация коммунальных сетей ведется в рамках ИБК на 21 объекте, где задействованы более 200 специалистов и 60 единиц техники.



«Впервые в Астрахани применяется японская инновационная технология. Метод заключается в том, что внутрь трубы запускают робот, который прикрепляет на внутренний свод полимерную ленту с металлическим кордом. В результате труба становится устойчивой к подвижкам грунта, повышаются её изоляционные свойства», - рассказал Михаил Богомолов.



Еще одна проблема для астраханцев – вывоз мусора. Для повышения качества оказания услуг на территории муниципальных образований региона увеличено количество спецтехники до 90 единиц. Также В 1-2 кварталах 2024 года «ЭкоЦентр» запланировал замену тары на евроконтейнеры в количестве около 1000 штук в Ленинском, Черноярском и Приволжском районах.





Под особым контролем и работа управляющих компаний. Как рассказал Михаил Богомолов, УК должна содержать общедомовое имущество, закреплённое в рамках прилегающей территории. На сегодняшний день прокуратура сняла мораторий на проведение проверок жилищных инспекций.

«Сейчас часть управляющих компаний состоит из бухгалтера и директора. Они могут привлекать к ответственности по договорам. Из-за таких обстоятельств санитарная зона домов находится не в самом лучшем состоянии», - подчеркнул глава минстроя Астраханской области.



Также Михаил Богомолов сообщил, что в 2023 году регион досрочно завершил переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы. В первом этапе участвуют девять муниципальных образований Астраханской области, в четырех из них заключены контракты на покупку и строительства жилья «под ключ», которые будут введены в этом году.