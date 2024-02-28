В Подмосковье электричка сошла с рельсов

В подмосковной Апрелевке сошел с рельсов пригородный поезд из Марьиной Рощи. Сообщается, что с рельсов сошли колесные пары вагона в середине состава.

Пассажиров вывели из поезда через головной вагон.

Пострадавших в результате инцидента нет.

"На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении Московской железной дороги.