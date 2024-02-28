Российские военные освободили село Петровское на авдеевском направлении

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи", - говорится в сводке ведомства.

Также сообщается, что ВС России отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки (ДНР) под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. За прошедшую неделю вооруженные силы освободили еще три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное.