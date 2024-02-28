Моор открыл первый в Тюмени первый фиджитал-центр

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл первый фиджитал-центр, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объект расположен в самом центре Тюмени – на набережной реки Туры, в районе Моста Влюбленных. Ранее глава региона поддержал идею создания такой площадки.

Фиджитал-центры – это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое пространство для совершенствования навыков в классических и в цифровых видах спорта.

Тюменский центр объединит: цифровую зону (спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности для тренировок, оборудование позволит проводить трансляции соревнований); спортивную зону (уже оборудованы скейт-парк и памп-трек, скоро их дополнят игровыми площадками).

Сегодня фиджитал-спорт приобретает все большую популярность. И Тюменская область активно поддерживает данное направление. Так, в 2023 году была аккредитована областная федерация фиджитал-спорта. Кроме того, спортсмены из Тюменской области выступают в Казани на "Играх будущего", которые проводятся по инициативе президента России Владимира Путина.