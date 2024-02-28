28 Февраля 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Для развития Новосибирского научного центра за пять лет реализовано 26 инфраструктурных проектов 

Губернатор Андрей Травников провел заседание Координационного совета по вопросам развития Новосибирского научного центра. Участники заседания подвели итоги реализации программ развития ННЦ за пять лет. 

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, главная задача – продолжать их реализацию, обеспечивая финансирование. Многое уже удалось построить за этот период. Главный объект 2024 года – это музыкальная школа в Академгородке, также нужно двигаться дальше по перечню необходимой для научного центра инфраструктуры», – отметил глава региона. 

(2024)|Фото: nso.ru

О ходе и итогах реализации проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития Новосибирского научного центра, доложил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев. Директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров представил доклад о ходе работ по реализации проекта «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук рассказал о строительстве кампуса мирового уровня НГУ. Информацию о развитии инфраструктуры Технопарка на площадке по улице Инженерной в Советском районе Новосибирска, и на площадке в п. Ложок представил генеральный директор акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

С 2019 года реализовано уже 26 проектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для развития Новосибирского научного центра. В частности, построены 6 детских садов, 5 школ, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, врачебная амбулатория в п. Ложок. Завершен ремонт 10 участков дорог, проведена реконструкция подстанции «Заречная». Общая стоимость реализации проектов составила более 7,7 миллиардов рублей. На 2024 год запланирована реализация еще 11 проектов. 

(2024)|Фото: nso.ru

В регионе, в рамках нацпроекта «Наука и университеты», ведется работа по осуществлению инициированного Президентом России проекта «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Проводится изготовление технологического оборудования ускорительного комплекса, решены ключевые задачи по импортозамещению, степень готовности оборудования инжектора превышает 97%, основного накопителя – 75%. Всего запланировано создание 30 исследовательских станций. В рамках первой очереди строительства – 6 станций. Все станции первой очереди законтрактованы, срок завершения работ – декабрь 2024 г. С вводом объекта в эксплуатацию регион получит уникальную установку, которая позволит новосибирским ученым вывести научные исследования в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новый уровень.

(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, новый кампус НГУ, строящийся в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России, позволит создать более комфортные условия как для обучения, так и проектной деятельности студентов. Сегодня техническая готовность объектов первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ, к которым относятся учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс общежитий на 690 мест, оценивается в 75%.

Наряду с обустройством досугового центра СУНЦ НГУ и комплекса из двух общежитий, в учебном корпусе идет монтаж оборудования и расстановка мебели одновременно в лабораториях химии, биологии и физики. Всё оборудование отечественного производства. Всего в учебном корпусе СУНЦ НГУ будет  9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества. 

Также продолжаются работы на объектах строительства второй очереди, к которым относятся корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии и научно-исследовательский центр НГУ.

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