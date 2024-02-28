28 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главная задача – поддерживать темп вывоза снега. Коммунальщики Екатеринбурге готовятся к приходу тепла

Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова и представители комитета благоустройства администрации Екатеринбурга проверили качество уборки улично-дорожной сети в Академическом и Чкаловском районах, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Как рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Павел Зыков, коммунальные службы готовятся к весеннему периоду. Погодные условия позволяют задействовать максимальное количество техники для вывоза снега и очистки тротуаров.

"Главная задача – поддерживать темп вывоза снега – не менее 1,5 тысячи тонн в сутки с территории каждого района", – подчеркнул Павел Зыков.

Когда наступят положительные температуры в ночное и дневное время суток, нужно будет полностью расчистить все тротуары до покрытия. Специалисты продолжают обработку противогололедными материалами (ПГМ), пока держатся отрицательные ночные температуры.

Днем на очищенных тротуарах происходит подтайка снега, из-за чего в ночное время идет образование льда – повторная обработка ПГМ необходима, чтобы не допустить скользкости. Также оперативно планируется провести вручную расчистку от наледи остановочных комплексов, где это невозможно пока выполнить в полном объеме – обработать ПГМ.

"Снегопады закончились и сейчас основная задача – своевременность вывоза снега. Чем больше будет вывезено на полигон снежных масс, тем меньше будет грязи от таяния снега", – сказала Светлана Кузнецова.

Всего за сутки с улиц и дорог мегаполиса вывезено более 10 000 тонн снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано порядка 64 тонн противогололедных материалов и песка. В уборке были задействованы 399 единиц спецтехники и 487 дорожных рабочих.

Днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники, в том числе 15 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 7 снегопогрузчиков, 21 фронтальный погрузчик, 76 самосвалов, 19 грейдеров, 9 бульдозеров и другие.

Как мы уже сообщали, всего нынешней зимой коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга миллион тонн снега. Обычно миллион тонн вывозится суммарно за весь зимний период (с 15 октября по 15 апреля). Однако с начала этой зимы на город выпало более 175 миллиметров осадков водного столба. При этом среднегодовая норма на весь шестимесячный сезон для Екатеринбурга составляет 132,5 миллиметра. 2024 год оказался для уральской столицы самым снежным за 14 лет.

Теги: снег, коммунальщик


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