Стабильный рост: В Костромской области индекс промышленного производства увеличился на 6%

В прошлом году экономика Костромской области показала уверенный рост по ряду направлений, сообщает Костромастат. Индекс промышленного производства по отношению к 2022 году увеличился на 6 процентов.

Интенсивный рост показали обрабатывающие производства, увеличив объемы выпуска продукции на 11,8%. Рост отмечен в производстве ювелирных изделий (на 18,8%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 14,9%). Также на 7,1% увеличились показатели в отраслях, занимающихся водоснабжением и водоотведением. Всего за 2023 год предприятия и организации Костромской области реализовали товаров и услуг на 273,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации департамента экономического развития, несмотря на санкции недружественных государств, восстановительному росту промышленности способствовали меры поддержки отраслей, помощь предприятиям с переориентацией на работу с новыми рынками, реализация госзаказа и другие меры. В Костромской области были созданы новые производства, предприятия приступили к модернизации оборудования, освоили новые внутренние и внешние рынки сбыта.

Также, по данным Костромастата, в 2023 году зафиксирован рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. В хозяйствах увеличился сбор зерновых культур, картофеля, овощей. Производство молока выросло на 6,7%, яиц - на 5,3%.

В течение последних пяти лет наблюдается стабильно положительная динамика роста вводимой площади жилых домов. По сравнению с 2022 годом показатели увеличились на 6,8%, в эксплуатацию введено 360,4 тысяч квадратных метров жилья.

«В этом году мы ставим задачи сохранять тенденции, обеспечить прирост промышленного производства, увеличение зарплат и снижение инфляции. Также будем не только сохранять, но и развивать все меры поддержки по малому и среднему предпринимательству, линии промышленности. Например, сохранено предоставление земельных участков без торгов в аренду для организаций, работающих на импортозамещение. Для поддержания положительных темпов будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на модернизацию промышленных предприятий. Для развития бизнеса в сельской местности по инициативе губернатора Сергея Ситникова разработан порядок предоставления субсидий предпринимателям, которые осуществляют торговлю товаров первой необходимости в селах и деревнях региона», - отметил директор департамента экономического развития Александр Свистунов.