Песков прокомментировал попытки отследить из-за рубежа перемещения Путина

Спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикации американских СМИ о попытках отслеживать местоположение президента РФ с помощью наблюдения за смартфонами людей из его окружения.

"Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты", - сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что любые смартфоны прозрачны для слежки и наблюдения.

"То есть, все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", - отметил пресс-секретарь президента. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщалось, американское издание Wired опубликовало отрывок из книги журналиста Байрона Тау "Средства контроля", где утверждается, что спецслужбы США и Пентагон использовали различные мобильные приложения (а точнее – собранные с их помощью данные и телеметрию) для шпионажа за коллегами из других стран и мировыми лидерами, например, за Владимиром Путиным. Сам российский президент может и не использует смартфон, однако утверждается, что его окружение – от охранников и водителей до пресс-секретаря - использует массу приложений.