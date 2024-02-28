Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на байкальском льду

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов, известный эпатажными выходками, устроил дрифт на льду Байкала. В качестве транспортного средства он выбрал белоснежный лимузин. Видео заезда экс-чиновник опубликовал в соцсетях, вызвав как восторги, так и критику за опасное развлечение.

В СМИ появились сообщения о том, что "выезд на лед вне организованной переправы" проверяют полиция и Росприроднадзор.

Стоит отметить, что Кондрашов – далеко не первый, кто выезжает на лед озера "вне переправы": дрифт и катание на Байкале на самых разных автомобилях – от УАЗов "буханок" до спорткаров – уже давно стали визитной карточкой местного туризма.

Кондрашов возглавлял Иркутск в 2010-2015 гг. Однажды он снял довольно кринжовый клип-пародию на песню "Uno", в которой раскритиковал солиста группы Little Big Илью Прусикина (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), который, в свою очередь, пожаловался на качество воды в Байкале.