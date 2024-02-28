На 18 аварийных участках коммунальных сетей в Астрахани работы уже завершены

Продолжается реконструкция коммунальной сети в Астрахани, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин. В частности, на улице Ахшарумова работы практически завершены.

Износ трубопровода здесь составлял более 70%. При этом данная сеть обслуживает большое количество домов как на улице Ахшарумова, так и на улицах Бэра, Кирова и других примыкающих улицах. Работа проведена очень масштабная. Подрядчик промыл всю систему, заменил 565 метров трубы, установил дополнительные колодцы.

В Астрахани на данный момент уже завершены работы на 18 аварийных участках коммунальных сетей. На более 20 объектах реконструкция еще в процессе. Так, рабочие заменили дюкерный переход в районе улицы Звездная. Под руслом ерика Кутум специалисты протянули две новые нитки водопровода по 126 метров каждая, смонтировали две монолитные камеры для запорной арматуры. Старым трубам было около 70 лет. Отсюда протечки, которые невозможно было купировать, и ржавчина, влияющая на качество воды. Сегодня водоснабжение идет уже по новой сети.