Общественники обратились к единороссам для проверки Вегнера после дискуссии с Жуковым и Михалковым

Активисты общественного движения "Зов народа" обратились к первому зампредседателя Совета Федерации и секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку из-за высказываний депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера.

Напомним, речь идет об интернет-дискуссии Вегнера с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым и режиссером Никитой Михалковым. Жуков в своем telegram-канале порассуждал о мигрантах и нелегальной выдаче им гражданства в столице Урала. На публикацию отреагировал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, упрекнув более молодого политика (Вегнеру – 65, Жукову – 30 лет) в "незнании вопроса".

После к полемике присоединился Михалков, который в эфире своей программы "БесогонТВ" предположил, что Вегнер и сам возможно "не чист на руку" в вопросе фиктивной регистрации мигрантов.

"Это что значит? А не есть ли это возможность предположить, что господин Вегнер сам принимает участие в этой схеме, раз он так откровенно предупреждает, чем это может кончиться для его коллеги? Сразу после этого приходит новость, что господин Вегнер покинул страну, бежал. Как говорят, в Азербайджан. Что, в принципе, может косвенно подтверждать, что он действительно принимал участие в этой схеме. Ну разве не напрашивается такой довод?" – заявил Михалков.

После депутат прокомментировал ряду СМИ свое мнение по этому поводу, упрекнув режиссера в нежелании созвониться с ним и разобраться в сути вопроса. Он также добавил, что не является "сторонником психопатических личностей", но отметил, что под постом Жукова ему стоило выразиться чуть понятнее.

"Представляется прискорбным, что депутаты от правящей партии допускают подобные высказывания в адрес ветеранов СВО (тем более коллег по партии), а также патриотических деятелей культуры", – говорится в обращении "Зова народа".

Активисты попросили Турчака "обратить внимание на риторику Вегнера" и защитить права Жукова и Михалкова.