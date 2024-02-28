В Кремле высказались об угрозе посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозе посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать" Калининграда в случае конфликта России и НАТО.

"Калининград – российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", - цитирует "Ъ" Пескова.

Ранее Линкявичюс на фоне ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия "бросит вызов НАТО". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у дипломата нет полномочий для таких заявлений.

"Видимо, такая была поставлена задача, видимо, нужна вот эта многоголосица", - сказала она.