СК проверит больницу в Невьянске после смерти 20-летней девушки

Следственный комитет проверяет больницу в уральском городе Невьянск. Причиной стала гибель девушки после аварии.

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Как сообщает информационный центр СК России, известно, что 20-летняя девушка получила травму головы в результате ДТП, которое случилось 18 февраля. По данным СМИ, прибывшая бригада "скорой помощи" не была оснащена реанимационным оборудованием. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу Невьянска, где якобы отсутствовало техническое оснащение для спасения жизни при подобных травмах. В итоге девушка не выжила.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку. Также Бастрыкин ждет доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СК поручил возбудить уголовное дело после нападения на врача "скорой" на Среднем Урале. Инцидент произошел в Богдановиче. На медика накинулся пациент, к которому тот приехал на вызов.