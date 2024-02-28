Украина расколола Вишеградскую четверку

Накануне в Праге встретились главы правительств стран Вишеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) для обсуждения актуальных вопросов. И выяснилось, что четверка пребывает в состоянии раскола из-за Украины, пишут румынские СМИ.

Венгрия и Словакия выступают против оказания военной помощи украинскому режиму, а Чехия и Польша, напротив, - за усиление.

"Военного решения конфликта нет", - сказал словацкий премьер Роберт Фицо.

Он уверен, что оружие, поставляемое Украине, только задержит поражение Киева, и тот не сможет победить, даже если получит все оружие мира. Премьер Венгрии Виктор Орбан тоже подтвердил свою позицию - не помогать оружием Киеву.

Однако премьер Чехии Петр Фиала и премьер Польши Дональд Туск заявили, что будут по-прежнему отправлять бандеровцам оружие и боеприпасы.