Стали известны дата и место похорон Навального*

Сторонники Алексея Навального* сообщили дату и место его похорон. По словам пресс-секретаря Навального* Киры Ярмыш**, отпевание оппозиционного политика состоится 1 марта в церкви иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, похороны состоятся на Борисовском кладбище Москвы.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о подготовительных работах на Борисовском кладбище. Сообщалось, что там появились камеры наблюдения и рамки-металлоискатели.

О смерти Алексея Навального* в ямальской колонии стало известно 16 февраля.

*был внесен в список экстремистов Росфинмониторинга

**внесена в реестр иноагентов Минюста РФ