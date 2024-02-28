На активистку Ипатову пожаловались в полицию после публикации новости о БДСМ-вечеринке в ОДО

На патриотическую активистку из Екатеринбурга Екатерину Ипатову заявили в полицию после публикации с жалобой на БДСМ-вечеринку в Окружном доме офицеров. Об этом сообщает движение "Зов народа" со ссылкой на саму общественницу.

Автором обращения является "бегавший с сепаратистским флагом "Уральской республики" активист" Александр Кулаков. По словам Ипатовой, мужчине не понравился ее пост, где она просила правоохранителей проверить организаторов голой вечеринки в ОДО.



"Он обратился в полицию, чтобы проверили не организаторов БДСМ-вечеринки, а меня. За то, что я о ней написала и сообщила в прокуратуру. Еще раз повторяю: ни одно из заявлений или показаний не заберу. Угрожать не надо. Наше дело правое", — заявила общественница. Ипатова предполагает, что активист решил затравить общественных деятелей и отомстить ей за ее гражданскую позицию.

Напомним, что эротическая вечеринка прошла в стенах Дома офицеров Екатеринбурга еще в ноябре, однако широкой публике об этом стало известно накануне. По данным СМИ, подобные вечеринки не редкость в столице Урала, однако выбор места для очередной из них поразил общественность. Реакция была настолько бурной, что племянник президента Роман Путин отказался от проведения в ОДО церемонии открытия регионального отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина", хотя и посетил на следующий день завершающий его рабочую поездку концерт там же.