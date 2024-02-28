Госдума запретила размещать рекламу у иноагентов

Госдума в третьем, окончательном чтении запретила российским компаниям и физлицам размещать рекламу у иноагентов – на сайтах и в соцсетях. Также запрещается рекламировать самих иноагентов. Наказание за несоблюдение запретов – уже существующие штрафы из закона об иноагентах.

С первого чтения у законопроекта прибавилось сторонников. Впрочем, ненамного. Его авторами выступили 395 депутатов из трех фракций из четырех, в третьем чтении документ поддержали 402 депутата из 450.

Во втором чтении были отклонены сущностные поправки. Такие собиралась вносить фракция "Новые люди", не поддержавшая законопроект. В третьем чтении желающих выступить и прокомментировать свою позицию по поводу закона в Госдуме не нашлось.

Представлявший законопроект глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заверил, что это "не последний закон, направленный против иноагентов". "Работа в этом направлении будет проводиться постоянно и системно. Вашингтон и Брюссель натравили на нас не только иноагентов, которых уже наберется на армейский батальон. Они ведут тайную подрывную деятельность в посольствах", - заявил депутат.

На решение Госдумы уже отреагировала журналистка Екатерина Гордеева*. Она сообщила, что ее проект "Скажи Гордеевой" временно приостанавливается, поскольку теперь рекламные интеграции будут невозможны, а именно они давали средства на съемку новых выпусков.

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ