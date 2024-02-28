Приставы за два года ошибочно взыскали штрафы с 1,5 тыс. россиян

Приставы за два года ошибочно взыскали штрафы с 1,5 тыс. россиян. Ими оказались полные тезки должников, пишет РБК.

Гражданам вернули 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств, а ошибочно наложенные ограничения были отменены, заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство также сообщило, что выявлены многочисленные нарушения законодательства органами службы судебных приставов. По результатам проверок помощь оказана 60 тыс. граждан, им выплатили более 650 млн руб.

Напомним, как мы сообщали ранее, Совет по кодификации при правительстве РФ не поддержал законопроект Минюста о создании в стране так называемого "реестра злостных алиментщиков". Инициативу продвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В частности, критикуется запрет для алиментщиков получать кредиты, регистрировать транспортные средства и недвижимость. Эксперты считают, что добиться выплат таким образом не получится, а вот накопить новые задолженности алиментщики могут.