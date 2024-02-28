Директора пермской муниципальной управляющей компании подозревают в коррупции

Директора пермской муниципальной управляющей компании "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" 45-летнюю Людмилу Осинцеву подозревают в получении взятки почти на 7 млн руб., сообщает telegram-канал Ural Mash.

В сферу деятельности Осинцевой входило обслуживание аварийного жилого фонда и обычные дома, оставшиеся без управления. Всего в ведении УК находятся более 180 многоквартирных домов.

Сообщается, что директор МУПа получала в течение года деньги от директора УК "Эверест" за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов. Однако работы никто не проводил. Всего женщина получила 6,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

В СКР региона пока не прокомментировали ситуацию.