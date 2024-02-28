Глава ЕК призвала использовать прибыль с активов РФ для закупки техники ВСУ

Глава Ееврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пришло время" обсудить вопрос использования прибыли с активов РФ для закупки военной техники Киеву.

"Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее лидеры стран, входящих в G7, заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине. Москва заявляла, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.