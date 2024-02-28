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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
Фото: Правительство ЯНАО

НОВАТЭК лишился флота для отгрузок с проекта "Арктик СПГ-2"

НОВАТЭК может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с корейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта "Арктик СПГ-2".

Три газовоза теперь недоступны, поскольку их заказчики – структуры "Совкомфлота" – 23 февраля попали под прямые санкции США. Еще три судна строят по заказу MOL и не попали под санкции, но их сдача задерживается. Итог – у организации нет флота для коммерческих отгрузок с "Арктик СПГ-2", несмотря на запуск первой линии проекта, пишет "Ъ".

"Арктик СПГ-2" – инвестиционный, крупнобюджетный и долгосрочный проект по освоению Арктики, развитию судоходства и увеличению грузопотока по Севморпути. Ресурсная база расположена на Утреннем месторождении на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Эксперты уже отмечали, что узкое место в развитии отрасли — отсутствие достаточного количества СПГ-танкерв ледового класса.

"Сейчас мы пытаемся строить суда сами, например, на ССК "Звезда", но большинство газовозов все же из Китая и Южной Кореи. Соответственно, если даже мы нарастим объемы производства СПГ, встает вопрос его транспортировки", — заявлял аналитик "Института энергетики и финансов" Михаил Журавлев.

Теги: "Арктик СПГ-2"Ю НОВАТЭК, танкер


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