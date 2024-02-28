28 Февраля 2024
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Общество В России Самарская область
Фото:Накануне.RU

Обещали "откос" от армии: в Тольятти общественность сорвала операцию по "смене пола" молодого парня

Только оперативное вмешательство общественности позволило спасти 21-летнего парня, который уже пришел в клинику доктора Пономарева в Тольятти, чтобы сделать операцию по "смене пола". Об этом говорится в сообщении Родительской палаты.
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Родительская палата срочно направила обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой вмешаться в ситуацию, а также провести проверку происхождения денежных средств на указанную операцию, поскольку своих доходов у парня почти не было. Не исключено подстрекательство со стороны сомнительных или даже запрещенных организаций.

Ранее парень никогда не считал себя девочкой. Но появился "куратор из интернета", который сделал справку о транссексуализме как способе "откосить" от армии и убеждал, что иначе нельзя. Даже документы были заменены на женские, то есть по документам молодой человек стал женщиной. Родители узнали об этом случайно и забили тревогу.

"Шорох навели. Договор на мед.вмешательства по смене пола расторгнут. Традиционно клиника просит прекратить звонить, очень нервничают", - написала эксперт РП юрист Софья Дробязко.

Напомним, летом 2023 года Госдума единогласно приняла закон о запрете "смены пола". Это разрешено только для детей с врожденными пороками развития по решению специальной комиссии и только в некоторых клиниках. Депутат Госдумы Николай Николаев отмечает, что "сменить пол" вообще невозможно, так как он определяется набором хромосом. Можно только покалечить человека, изменив ему внешность.

Теги: смена, пола


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