Объем финансовой поддержки для предприятий СМП в Костромской области вырос, он составит 1,4 млрд рублей

В Костромской области реализуется широкий перечень мер поддержки предпринимательства. Один из эффективных механизмов развития бизнеса - финансовое поручительство, предоставляемое региональным гарантийным фондом. По оценкам специалистов благодаря господдержке на каждый рубль поручительства предприятия региона привлекают в среднем 5 рублей кредитных ресурсов.

По данным гарантийного фонда поддержки предпринимательства, в прошлом году в Костромской области было предоставлено 294 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства с объемом порядка 1,3 млрд рублей. Это позволило привлечь в экономику региона более 3,2 млрд рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Приоритетным порядком помощь оказывается предприятиям и предпринимателям реального сектора экономики. Ресурсы пополнили оборотные средства заемщиков, были использованы для модернизации производств и приобретения нового оборудования.

В этом году, в рамках национального проекта Президента России по поддержке малого и среднего бизнеса Костромская область увеличила уставной капитал гарантийного фонда поддержки предпринимательства еще более чем на 50 млн рублей. В результате предприниматели смогут привлечь на развитие больше кредитных ресурсов.

Общий объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса при поддержке регионального гарантийного фонда в 2024 году составляет 1,4 млрд рублей.