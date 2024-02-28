Министр образования и науки РФ Валерий Фальков посетит с официальным визитом Югру

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков посетит с официальным визитом Югру, сообщает NEFT со ссылкой на свой источник в правительстве региона.

Ожидается, что Фальков посетит Когалым, где проведет встречу с губернатором Натальей Комаровой и руководством "ЛУКОЙЛа". Министру покажут филиал пермского политеха, который 2 февраля открыл президент России Владимир Путин.

Мероприятие стало частью совещания по вопросам создания сети современных кампусов в России.





Новый образовательный центр, ориентированный на подготовку специалистов для топливно-энергетической отрасли, является филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и создан в результате командной работы Министерства науки и высшего образования РФ, правительства Прикамья и Югры, а также компании "ЛУКОЙЛ".

Образовательный центр представляет собой масштабный комплекс, состоящий из общественно-образовательного, учебного и лабораторного корпуса. Также в него входят два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал, конференц-зал, столовая, кафе, амфитеатр-трансформер.