28 Февраля 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.ru

Хинштейн пригрозил продемонстрировать свои "инструменты"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что от его имени мошенники пытаются шантажировать "крупных российских блогеров". Злоумышленники действуют от имени несуществующей думской комиссии, в которую помимо Хинштейна, якобы, входит еще и Мизулина. Тем, кто отказывается сотрудничать, грозят "судьбой Блиновской", мол, она тоже отказалась – и что из этого вышло.

"В наглой форме жулики угрожают судьбой Елены Блиновской тем, кто не разместит некие материалы (от лица несуществующей комиссии ГД по правовому регулированию блогосферы) в своих соцсетях. Запугивают какими-то "инструментами, позволяющими инициировать желание к более конструктивному диалогу". Ни я, ни Государственная Дума, разумеется, к этому бессовестному шантажу отношения не имеем. Но обязательно выясним, чьих грязных рук это дело. Посмотрим на их "инструменты", а потом —продемонстрируем свои", - сообщил Хинштейн.

 

Теги: александр хинштейн, мошенники, госдума


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