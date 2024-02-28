Кузнецова просит Минтруд разобраться с единым пособием для семей с детьми с ОВЗ

Депутаты Госдумы обратились в Минтруд с просьбой разобраться в вопросе назначения единого пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она сослалась на жалобы родителей детей, которые обучаются на дому по состоянию здоровья. По закону, они должны получать бесплатное двухразовое питание. И такие же дети, которые ходят в школу, его получают. Но во многих регионах сложилась практика замены питания денежной компенсацией. Но, согласно нынешним правилам, ее назначение учитывается в доходе семьи при назначении единого пособия. То есть получение денег вместо бесплатного питания может лишить семью единого пособия или уменьшить его.

"Мы обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и пересмотреть условия назначения единого пособия", - написала Кузнецова.

В комментариях люди описали разные истории. В Темрюкском районе Краснодарского края ежедневные нормы продуктов питания, рекомендованные СанПиНом для детей, не выполняются. Продукты выдаются в меньшем количестве, чем положено, а некоторые продукты вообще не выдаются. Да и сам принцип порочный.

"Компенсацию за питание считают в доход. Много семей с детьми-инвалидами не получают детские пособия. То доход большой, то два транспортных средства в семье, то квадратных метров много... Как-то, наверное, нужно законы пересматривать уже. И для особенных детей делать исключения из правил. Эти семьи очень нуждаются в помощи от государства", - пишет Елена Володина.