Школу на Уралмаше, где рухнул потолок, капитально отремонтируют к 2025 году

Школу № 68 на Уралмаше, где ранее рухнул потолок, отремонтируют до конца текущего года. Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Сутягин.

"На сегодняшний день конкурс размещен, идет прием заявок. Где-то до второй половины марта планируется заключение муниципального контракта и, соответственно, начало работ. Общие затраты 444 млн рублей, 215 млн из которых - из областного бюджета. Завершим работы мы в декабре 2024 года. То есть, в 2025 году школа будет капитально отремонтирована", - рассказал Сутягин.

Он также добавил, что в ближайшее время стартует ремонт и в школах №72 и 87. Именно они находятся в аварийном состоянии, а износ составляет 70%.

Напомним, что до начала учебного года в школе №68 на Уралмаше обрушился потолок, из-за чего учеников пришлось распределять по другим учреждениям.