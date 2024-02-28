Путин попрощался с Лебедевым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с почившим председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома союзов. Президент почтил память покойного, возложив цветы, и выразил соболезнования его родным, сообщает пресс-служба Кремля. Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

О смерти Лебедева стало известно на прошлой неделе. Ему было 80 лет. Причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь: речь идет об онкологии.