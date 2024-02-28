Суд приговорил к 11,5 годам украинского агента за попытку купить компоненты к С-300

В Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии строгого режима агента Главного управления разведки Минобороны Украины за попытку купить компоненты к С-300.

Сергей Кривицкий признан виновным по статье 276 ("Шпионаж") УК РФ, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, жителя Мелитополя задержали в Ростове-на-Дону, когда он приобретал совершенно секретную продукцию военного назначения: клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.

Отмечается, что в ноябре 2019 года осужденный уже пытался организовать поставку аналогичных приборов для украинской разведки.

Ранее в Забайкальском крае силовики задержали местную жительницу, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, обвиняемая собирала и передавала сведения о передвижении военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону проведения СВО. Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").