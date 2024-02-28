"Автомобилист" назвал состав на первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" объявил состав на первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, на выезд в Татарстан отправятся 28 игроков: 3 голкипера, 9 защитников и 16 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин и Владислав Окоряк

Защитники: Сергей Зборовский, Денис Баранцев, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Кирилл Воробьев, Александр Севостьянов, Ник Эберт, Юрий Журавлев и Никита Трямкин

Нападающие: Василий Филяев, Владимир Кузнецов, Кертис Волк, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Сергей Широков, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Егор Алексеев, Артем Каштанов, Стефан Да Коста, Данил Романцев, Алексей Макеев и Семен Кизимов.

"Автомобилист" отправится в Казань уже сегодня. Напомним, первые игры в серии до четырех побед состоятся 29 февраля и 2 марта. Затем серия переедет в КРК "Уралец". Матчи в Екатеринбурге пройдут 4 и 6 марта.