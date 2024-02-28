Депутаты предлагают направить маткапитал на платные медуслуги

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий тратить маткапитал на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача. Сейчас это не разрешено.

Они отмечают, что родители часто сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении ребенка. Иногда требуется дорогостоящая операция или что-то другое, за что необходимо платить немалые деньги.

В настоящее время все лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно при амбулаторном лечении детей до трех лет, а детей из многодетных семей - до шести лет. По выходе из этого возраста родители должны все покупать за свой счет. В СМИ и соцсетях подчас размещаются объявления о сборе средств.

Во многих регионах можно тратить региональный маткапитал на эти цели, но на федеральном уровне такой возможности нет. Законопроект предлагает исправить это. Авторы ожидают, что это "положительно скажется на демографическом развитии страны".