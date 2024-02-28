"АвтоВАЗ" начал производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач

"АвтоВАЗ" начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и модернизированным двигателем 1.8EVO (122 л.с.).

"Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta. Для установки автоматической трансмиссии были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата", - говорится в сообщении концерна.

Планируется, что коробка "автомат" будет устанавливаться на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

О ценах, комплектациях и сроках начала продаж будет объявлено дополнительно.