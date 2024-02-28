28 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Глава Россетей открыл одну из важнейших подстанций екатеринбургской агломерации

На севере Екатеринбургской агломерации после масштабной реконструкции открылась подстанция 110 кВ "Пышма". Подстанция питает Верхнюю Пышму, включая жилые районы, транспортную, коммунальную инфраструктуру, промышленные площадки, культурные и спортивные объекты городского округа. Стоимость работ составила 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании "Россети Урал".

(2024)|Фото: Россети Урал

В ходе реконструкции подстанцию оснастили силовыми трансформаторами мощностью 120 МВА, высоконадежными элегазовыми выключателями, микропроцессорными защитами. Внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии. Обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования.

(2024)|Фото: Россети Урал

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин, глава ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

(2024)|Фото: Россети Урал

"Свердловская область – один из главных промышленных центров России. Задача энергетиков – содействовать полному раскрытию его потенциала. Подстанция "Пышма" является наглядным примером проводимой работы. Это современный энергообъект. 100% установленного здесь оборудования произведено в России. Уже традиционно в числе поставщиков находятся уральские предприятия", – сказал Андрей Рюмин.

(2024)|Фото: Россети Урал

Также сегодня состоялась рабочая встреча Андрея Рюмина с Евгением Куйвашевым. Стороны наметили дальнейшие направления совместной работы, которые включают содействие в реализации нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и др.

Андрей Рюмин отметил, что Группа "Россети" планирует в 2024 году направить более 12 млрд рублей на модернизацию и развитие сетевого комплекса региона. В числе приоритетных проектов – реконструкция подстанций 500 кВ "Южная", 220 кВ "Качканар" и 110 кВ "Свердловская", строительство современного центра питания 110 кВ "Чекмаш".

Теги: Россети Урал, рюмин, пятигор, куйвашев, подстанция пышма


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