Екатеринбургский суд оштрафовал трех девушек за возложение цветов к "Черному тюльпану"

Ленинский районный суд оштрафовал трех жительниц Екатеринбурга за участие в несанкционированной акции. Девушек задержали еще 10 февраля во время возложения цветов к памятнику "Черный тюльпан".

Решение по активистке "Молодежного Яблока" Полине Берескиной суд вынес сегодня, признав виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП и оштрафовав на 15 тыс. рублей. Аналогичные решения были вынесены 26 и 27 февраля Елизавете и Наталье Казанцевым, сообщают "Вечерние Ведомости".

Напомним, акцию на 10 февраля анонсировало движение жен мобилизованных "Путь домой". Согласно задумке, жены мобилизованных должны были прийти к памятнику "Черный тюльпан" и возложить цветы, будучи в белых платках или шапках. Таким образом активисты хотели заявить о смертях бойцов СВО, которые, по их мнению, якобы замалчивают.

Во время акции в Екатеринбурге были задержаны пять человек, на четверых составили протоколы. Организатора Альберта Якупова сразу же арестовали на 8 суток, пятого задержанного, Ивана Букина отпустили без протокола после того, как стало известно о мобилизованном отце. Стоит отметить, что среди задержанных девушек нет жен мобилизованных.