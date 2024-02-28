Мишустин поблагодарил ФАС за стабилизацию цен на яйца

Во втором полугодии 2023 года удалось остановить подорожание куриного мяса – благодаря работе Федеральной антимонопольной службы с производителями, заявил глава российского правительства на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

"ФАС изучила причины изменения цен на куриные яйца. Стабилизировать цены позволило решение правительства, позволяющее регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок", - говорится в сообщении правительства.

Также Миишустин похвалил ведомство за то, что цены на автотопливо не росли быстрее инфляции.